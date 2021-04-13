Эксперт объяснил рост хищений со счетов россиян

По итогам 2020 года объём операций, осуществлённых без согласия банковских клиентов, составил 9,8 млрд рублей, что на 52,2% больше, чем годом ранее. Глава направления "Информационная безопасность и платежные системы" информационно-аналитического управления Ассоциации банков России Глеб Жижанов в беседе с "Правдой.Ру" объяснил, с чем связан такой рост мошенничеств.

По его мнению, это следствие пандемии коронавируса, введённых в связи с ней ограничений и самоизоляции. Большое число людей стало пользоваться дистанционными способами оплаты товаров и услуг, имея недостаточный уровень финансовой и киберграмотности, что повлекло за собой рост успешно совершённых мошенничеств.

Жижанов также отметил, что вырос и объём возврата похищенных денежных средств: в 2020 году банки вернули россиянам 1,1 млрд рублей, в 2019 году — 0,9 млрд рублей. В то же время доля возвращённых средств снизилась до 11,3% с 14,6% соответственно, что связано как раз с ростом мошенничеств.

Эксперт напомнил, что банки не возвращают те денежные средства, которые были похищены после того, как клиенты сами, в том числе под воздействием "социальной инженерии", передали мошенникам конфиденциальные данные.

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