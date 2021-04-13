Что мешает россиянам разбогатеть: мнение эксперта

Богатство — это когда у человека чего-то больше, чем нужно, достаток — когда всего хватает и бедность — если нет денег для удовлетворения элементарных потребностей. Перепрыгнуть из бедности в богатство, минуя достаток, невозможно, и это уже вопрос не только количества имеющихся денег, но и отношения к себе и к жизни, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарёв.

Он обратил внимание, что очень часто люди, объективно живущие в достатке, считают себя бедными, потому что постоянно сравнивают себя с другими: у кого-то "красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост" и так далее. Такие люди — бедняки, что называется, "по жизни". Им никогда не будет хватать ни денег, ни счастья, потому что у кого-то этого больше. Между тем, секрет довольно прост: нужно ценить то, что имеешь.

Также есть категория людей, которые умеют обеспечивать свой достаток, но никогда не становятся богатыми. Так называемые "диванные завистники" предпочитают рассуждать о своей недооценённости, но ничего не делают для реализации.

Психолог советует выбирать, что для вас является наиболее важным. Например, если важна атмосфера в коллективе, то можно остаться на невысоко оплачиваемой работе, где прекрасные отношения с коллегами. Если же нужно повысить материальный достаток, то можно уйти на место с большим окладом. "Найти можно всё и всегда", — уверен Синарёв.

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