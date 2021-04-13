Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт о планах Токио по "Фукусиме": есть мнение, что японцы торопятся
Тарпищев рассказал о состоянии Медведева после заражения коронавирусом
В России не хватает нелюбимых мигрантов
Стоимость биткойна впервые в истории превысила $62 тысячи
Нужен ли нам берег турецкий?
Американский F-35: дорого и бестолково
В Анголе обнаружили штамм коронавируса с 34 мутациями
Сенаторы предложили упростить банкротство пенсионеров
Эксперт: Россию ждет третья волна "ковида". Как её избежать?

Что мешает россиянам разбогатеть: мнение эксперта

Экономика » Финансы » Деньги

Богатство — это когда у человека чего-то больше, чем нужно, достаток — когда всего хватает и бедность — если нет денег для удовлетворения элементарных потребностей. Перепрыгнуть из бедности в богатство, минуя достаток, невозможно, и это уже вопрос не только количества имеющихся денег, но и отношения к себе и к жизни, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарёв.

Что мешает россиянам разбогатеть: мнение эксперта

Он обратил внимание, что очень часто люди, объективно живущие в достатке, считают себя бедными, потому что постоянно сравнивают себя с другими: у кого-то "красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост" и так далее. Такие люди — бедняки, что называется, "по жизни". Им никогда не будет хватать ни денег, ни счастья, потому что у кого-то этого больше. Между тем, секрет довольно прост: нужно ценить то, что имеешь.

Также есть категория людей, которые умеют обеспечивать свой достаток, но никогда не становятся богатыми. Так называемые "диванные завистники" предпочитают рассуждать о своей недооценённости, но ничего не делают для реализации.

Психолог советует выбирать, что для вас является наиболее важным. Например, если важна атмосфера в коллективе, то можно остаться на невысоко оплачиваемой работе, где прекрасные отношения с коллегами. Если же нужно повысить материальный достаток, то можно уйти на место с большим окладом. "Найти можно всё и всегда", — уверен Синарёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Привычки, мешающие нам разбогатеть
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Нужен ли нам берег турецкий?
Что мешает россиянам разбогатеть: мнение эксперта
Американский F-35: дорого и бестолково
В Анголе обнаружили штамм коронавируса с 34 мутациями
Сенаторы предложили упростить банкротство пенсионеров
Эксперт: Россию ждет третья волна "ковида". Как её избежать?
Как упростить процедуру возврата похищенных денег
Женщина задержала террориста в торговом центре Владикавказа
Человечество рискует остаться без бананов
Эксперт: Россия должна срочно реагировать на пакт между Анкарой и Киевом
Популярное
Прибалтика
Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей

Литва продолжает избавляться от торговли и транзита с Белоруссией и Россией и агитирует на самоубийство соседей. 

Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Новости Украины
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Политика. Новости и аналитика
"Так Байден устроил мир": Кургинян о Донбассе, выборах и шансах "ЕР"
Необычная неделя
Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"
Андрей Мартынюк Хотят ли русские войны – мучительно размышляют в Киеве Андрей Мартынюк Игорь Буккер Что буддисты забыли в армии Великобритании Игорь Буккер Любовь Степушова Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису Любовь Степушова
Полезно знать
Горький шоколад положительно влияет на мозг пожилых людей
Наука и техника
Почему Россия не отказывается от поставок ракетных двигателей в США
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников