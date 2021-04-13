Сенаторы предложили упростить банкротство пенсионеров

Группа сенаторов разработала поправки в законопроект о внесудебном банкротстве, которые позволят распространить его на пенсионеров. Документ будет направлен правительству на отзыв, сообщает ТАСС.

Поправки предусматривают распространение внесудебной процедуры банкротства на тех, чьим единственным доходом является страховая пенсия по старости, по инвалидности или по потере кормильца, если она не превышает двукратного прожиточного минимума трудоспособного россиянина.

Документ разработали председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, член этого комитета Алексей Синицын и член комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

По словам Кутепова, поправки позволят увеличить число россиян, которые смогут воспользоваться внесудебным банкротством.

Действующий сейчас порядок внесудебного (бесплатного) банкротства распространяется только на тех, чей долг составляет не более 500 тысяч рублей и у кого нет имущества для погашения задолженности. Разработанные сенаторами поправки также предполагают повышение верхнего порога задолженности до 1 млн рублей.

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