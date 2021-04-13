Всё больше россиян рискуют остаться без страховой пенсии

Высшая школа экономики предупредила, что всё большое число россиян не сможет претендовать на страховую пенсию по старости из-за неформальной занятости и низкого уровня оплаты труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад "Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития".

В докладе отмечается не только неформальная занятость и низкая оплата труда, но и повышение требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента, которые также сужают круг потенциальных получателей страховой пенсии.

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают, что это может усилить социальную напряжённость и создавать дополнительные риски для достижения национальной цели по снижению бедности.

В этой связи негативным фактором является и отмена индексации пенсий работающим пенсионерам. Из-за этого пенсионеры работают неофициально, за них работодатели не отчисляют страховые взносы, в том числе в Пенсионный фонд. Это приводит к уменьшению доходов фонда и снижает возможности по повышению страховых пенсий.

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