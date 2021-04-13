Лавров призывает отказаться от доллара и платёжных систем Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз выступил за постепенный отказ от доллара во взаиморасчётах с торговыми партнёрами и от использования платёжных систем, контролируемых Западом. Об этом он заявил в интервью иранскому агентству IRNA.

По его словам, эти шаги позволят снизить санкционные риски и потенциальные издержки бизнесменов. Лавров напомнил, что Россия давно ведёт работу в этом направлении и видит в ней большие перспективы.

Министр уже неоднократно высказывался о необходимости снижать роль доллара и западных платёжных систем, чтобы уменьшить санкционные риски, а также лишить США рычага давления.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также призывал устранить "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий", но никаких конкретных мер не приводил в пример.

Опрошенные "Правдой.Ру" экономисты уверены, что нельзя полностью отказаться от доллара во внешнеторговых операциях. По их мнению, в ближайшие годы не произойдёт ни полного отказа от доллара, ни значительного.

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