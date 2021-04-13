Ozon покупает банк у Совкомбанка

Российский интернет-магазин Ozon сообщил о подписании соглашения с Совкомбанком о покупке 100% уставного капитала Оней банка. Сделку закроют после получения согласия от Центробанка РФ.

Стоит отметить, что Совкомбанк совсем недавно стал владельцем Оней банка. О сделке было объявлено в декабре 2020 года. Сумма сделки не разглашалась.

Как сообщил вице-президент по финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапян, покупка банка даст интернет-магазину гибкость в запуске финансовых инструментов для покупателей и предпринимателей. В частности, пользователи площадки смогут использовать платёжные решения, в том числе на базе "Системы быстрых платежей", которая имеет самые низкие комиссионные ставки.

При этом Овасапян подчеркнул, что покупка банка не означает, что Ozon будет развивать все продукты самостоятельно, без участия партнёров, каковым не первый год является Совкомбанк.

Ранее СЕО интернет-магазина Александр Шульгин в интервью заявил о желании получить банковскую лицензию. При этом он не раскрыл, как технически Ozon выйдет на банковский рынок.