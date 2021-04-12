Приставы арестовали здания, принадлежащие Росреестру

Ряд объектов, закрепленных за подмосковным управлением Росреестра, оказались под арестом из-за неоплаты чиновниками транспортных штрафов.

Так РИА "Новости" сообщили в Счетной палате России.

"В 2018–2020 годах вынесены 28 постановлений о запрете на совершение действий по регистрации и наложении ареста, в отношении объектов, закрепленных за ЦА Росреестра", — гласит соответствующий отчет аудиторов. Арест реализован судебными приставами.

Штрафы в основном были связаны с нарушениями правил парковки на сумму в пределах 5000 рублей. Впрочем, детальный анализ не проводился.

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