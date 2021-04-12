Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Разрыв соглашения с Нидерландами приведёт к перетоку бизнеса
Горький шоколад положительно влияет на мозг пожилых людей
Жительница Сергиева Посада чуть не осталась без ноги из-за COVID-19
ЦСКА сыграет против "Ротора" с Оличем, Влашичем и Рондоном
Олимпийский чемпион Зубов возглавил рижское "Динамо"
Врач рассказал, как пережить весну без аллергии
Головин рассказал об удовольствии от голевых передач за "Монако"
Мошенническое хищение кредитов "пугает" Центробанк
Эксперт оценил идею запретить посещение магазинов с животными

Оптовые цены на подсолнечное масло обвалились

Экономика » Финансы » Деньги

На прошлой неделе средние цены у российских производителей подсолнечного масла обрушились почти на 5 тысяч рублей. Об этом говорится в еженедельном мониторинге "СовЭкона".

Оптовые цены на подсолнечное масло обвалились

Стоимость тонны подсолнечного масла на прошлой неделе составила 113 350 рублей за тонну, что на 4 825 рублей меньше, чем на предыдущей. Аналитики считают, что период активного роста цен на указанный товар закончился.

Впрочем, темпы ожидаемого снижения стоимости подсолнечного масла, скорее всего, будут ограничены рекордно низкими запасами. Поэтому в ближайшие недели цены на российском рынке, "будут, вероятно, относительно стабильны".

Снижение цен на подсолнечное масло зафиксировано впервые с начала 2021 года. Ранее они только росли вслед за увеличением экспортной стоимости масла, с итога прибавив с начала года 40%. В начале апреля текущего года цены на подсолнечное масло достигли рекордных 118 175 рублей за тонну.

При этом с середины марта 2021 года экспортная стоимость масла начала снижаться. В итоге за несколько недель цены опустились почти на $200, до $1 495 за тонну.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Горький шоколад положительно влияет на мозг пожилых людей
Жительница Сергиева Посада чуть не осталась без ноги из-за COVID-19
Эксперт рассказала о главной ошибке при покупке техники в интернете
ЦСКА сыграет против "Ротора" с Оличем, Влашичем и Рондоном
Олимпийский чемпион Зубов возглавил рижское "Динамо"
Врач рассказал, как пережить весну без аллергии
Головин рассказал об удовольствии от голевых передач за "Монако"
Мошенническое хищение кредитов "пугает" Центробанк
Эксперт оценил идею запретить посещение магазинов с животными
ЦБ перечислил основные "легенды" мошенников
Популярное
Мир. Новости мира
Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа

Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.

Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Общество
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Силовые структуры
Коротченко: "Войска уже в пути. Будем брать Киев"
Новости Украины
Капитан ВМС США рассказал, когда Украина вернёт Крым и Донбасс
Игорь Буккер Что буддисты забыли в армии Великобритании Игорь Буккер Любовь Степушова Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису Любовь Степушова Василий Амирджанов Россиян ждёт празднование 650-летия Куликовской битвы Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Российский шоу-бизнес
Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке
Кто на самом деле "рулит" американским президентом?
Мир. Новости мира
Кто на самом деле "рулит" американским президентом?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников