Оптовые цены на подсолнечное масло обвалились

На прошлой неделе средние цены у российских производителей подсолнечного масла обрушились почти на 5 тысяч рублей. Об этом говорится в еженедельном мониторинге "СовЭкона".

Стоимость тонны подсолнечного масла на прошлой неделе составила 113 350 рублей за тонну, что на 4 825 рублей меньше, чем на предыдущей. Аналитики считают, что период активного роста цен на указанный товар закончился.

Впрочем, темпы ожидаемого снижения стоимости подсолнечного масла, скорее всего, будут ограничены рекордно низкими запасами. Поэтому в ближайшие недели цены на российском рынке, "будут, вероятно, относительно стабильны".

Снижение цен на подсолнечное масло зафиксировано впервые с начала 2021 года. Ранее они только росли вслед за увеличением экспортной стоимости масла, с итога прибавив с начала года 40%. В начале апреля текущего года цены на подсолнечное масло достигли рекордных 118 175 рублей за тонну.

При этом с середины марта 2021 года экспортная стоимость масла начала снижаться. В итоге за несколько недель цены опустились почти на $200, до $1 495 за тонну.