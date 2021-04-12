Разрыв соглашения с Нидерландами приведёт к перетоку бизнеса

Как сообщалось ранее, правительство РФ одобрило разрыв налогового соглашения с Нидерландами и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Экономист, ведущих эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с "Правдой.Ру" допустил, что это может привести к перетоку бизнеса в другие низконалоговые юрисдикции.
По его словам, что касается реакции бизнеса на это событие, то "есть другие низконалоговые юрисдикции", с которыми Россия уже заключила соглашения нового формата.
"Почему бы не пройти перерегистрацию из Нидерландов на тот же самый Кипр, Мальту, ещё куда угодно", — допускает экономист.
Так что для бизнеса — это не такая большая проблема.
При этом Масленников затруднился предсказать, как сильно повлияет на бюджет разрыв с Нидерландами. Это "история довольно сложная", потому что "мы пересматриваем соглашения и с успехом это сделали со многими низконалоговыми юрисдикциями: с Кипром, Мальтой и с рядом английских островных оффшоров, и с Люксембургом, Лихтенштейном".
Здесь общий итог ещё не слишком понятен. Приблизительные оценки, сделанные в начале кампании, предусматривали дополнительные бюджетные поступления в размере 120-200 млрд рублей.
В целом, по мнению эксперта, переговоры с Нидерландами будут продолжаться, возможно, с привлечением других участников международной конвенции по противодействию размывания налоговой базы.
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