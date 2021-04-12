Эксперт рассказала о главной ошибке при покупке техники в интернете

Россияне всё чаще и чаще приобретают товары в интернете, вплоть до дорогостоящей бытовой техники. О том, каких ошибок следует избегать, покупая технику онлайн, "Правде.Ру" рассказала президент общественной организации защиты и поддержки среднего и малого бизнеса "Деловые люди" Ольга Косец.

По её словам, главная ошибка всех покупателей техники в интернете — это покупка товара у непроверенных продавцов. Прежде чем приобрести товар, особенно если он покупается не в известном всем интернет-магазине, нужно проверить, насколько благонадёжна компания, воспользовавшись сайтом Федеральной налоговой службы (сайт "Налог.ру", на котором можно узнать о компании по его ИНН) или порталом "За честный бизнес", который составляет рейтинги компаний.

Косец также рассказала, что однажды, обратившись в непроверенную компанию за гарантийным ремонтом пылесоса, она осталась со сломанной техникой и потерянными деньгами. После того, как ей привезли якобы отремонтированный пылесос, эксперт подписала акт произведённых работ и расплатилась за ремонт, перечислив деньги через банковское приложение. Уже после она, обнаружив, что техника так и не работает, не смогла доказать, что заплатила за ремонт, потому что у неё не было чека. Поэтому Косец предостерегла россиян от подобных ошибок.