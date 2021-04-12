ЦБ перечислил основные "легенды" мошенников

ЦБ выпустил обзор операций, совершенных без согласия клиентов банков в 2020 году. В нём говорится, что преступники покупают базы данных с персональными данными россиян, а потом обзванивают их, представляясь сотрудниками кредитных организаций.

ЦБ перечислил основные "легенды" мошенников.

Легенда №1

Злоумышленник сообщает о том, что некто якобы пытается совершить операцию и для её блокировки требуется данные карты, код из SMS и другая информация, которая позволяет уже самому мошеннику совершить кражу денег.

Легенда №2

Злоумышленник сообщает о якобы случайном ошибочном переводе денег и предлагает вернуть их на безопасный счёт кредитной организации, который на самом деле принадлежит мошеннику.

Легенда №3

Злоумышленник сообщает о взломе личного кабинета банковского клиента. Для безопасной смены пароля предлагается продиктовать код из SMS, который на самом деле позволяет мошенникам похитить деньги.

Легенда №4

Злоумышленник сообщает о взломе телефона и просит установить безопасное приложение, через которое мошенники подключаются к телефону и крадут деньги со счёта.

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