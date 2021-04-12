Иностранные инвесторы продолжают продавать российский госдолг

В марте 2021 года нерезиденты продолжили продавать российские государственные облигации. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка РФ.

Объём вложений иностранных инвесторов в облигации федерального займа (ОФЗ) сократился на 125 млрд рублей. В итоге их доля на рынке ОФЗ снизилась до рекордного минимума в 20,2%. Данные приводятся из расчёта ценных бумаг на счетах иностранных депозитариев в НРД.

В то же время объём вложений нерезидентов в ОФЗ с постоянным купонным доходом снизился на 112 млрд рублей, а доля — на 3,4 процентного пункта, до 31,7%.

Основными покупателями на мартовских аукционах ОФЗ выступили системно значимые банки: их доля в покупках гособлигаций составила 77,3%, доля нерезидентов — 9,6%. При этом нерезиденты в марте купили больше ОФЗ, чем в феврале — на 50 млрд рублей против 29 млрд рублей.

На вторичных торгах иностранные инвесторы, включая дочерние иностранные банки, нарастили продажи гособлигаций. Если в феврале было продано ОФЗ на 65,1 млрд рублей, то в марте — на 123,4 млрд рублей.