Сколько стоит недельный рацион космонавта

Ко Дню космонавтики "Сбермаркет" и Музей космонавтики подсчитали, во сколько обойдётся недельный рацион космонавта для россиянина. Данные исследования приводит ТАСС.

Стоимость рациона рассчитана из потребления в день 3 200 ккал. Для подсчёта использовались цены на продукты из 60 торговых сетей, подключённых к "Сбермаркету".

В целом недельный рацион космонавта обойдётся россиянина в 5 283 рубля. В него вошли рис, курага, творог, кедровые орехи, рыба, мясо, антрекот, говядина, говяжий язык, икра из кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты, свежие овощи, кофе и чай, витамины.

Стоит отметить, что советские учёные считали, что ежедневный рацион космонавта должен составлять 2 800 ккал. Но современные учёные полагают, что этого недостаточно и нужно потреблять 3 200 ккал в день.

В современном меню российских космонавтов Международной космической станции около 300 наименований. Единственным производителем является Бирюлевский экспериментальный завод.