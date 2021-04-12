Правительство одобрило разрыв налогового соглашения с Нидерландами

Правительство РФ одобрило законопроект о разрыве соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе говорится об одобрении "предложения о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения", подписанного в декабре 1996 года.

Законопроект будет внесён в Госдуму. Официальным представителем документа при его рассмотрении назначен заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Год назад президент Владимир Путин предложил увеличить налог с дивидендов и процентов, уплачиваемых резидентам иностранных государств, до 15%, чтобы восторжествовала справедливость и вывод капитала в офшоры облагался налогом, равным подоходному. Для реализации предложения требовалась корректировка существующих налоговых соглашений.

Путин предупредил, что Россия выйдет из таких соглашений со странами, не согласившимися на новые условия, что и произошло с Нидерландами. Как сообщало ранее Министерство финансов, было проведено несколько раундов переговоров с голландскими властями, но они не увенчались успехом.

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