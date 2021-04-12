Эксперт рассказала, как быстрее и выгоднее погашать ипотеку

Ипотечный кредит — один из самых востребованных займов на рынке кредитования. Но и в случае с ним можно и нужно искать способы максимально быстрого и выгодного погашения. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

Чтобы побыстрее погасить ипотечный кредит и получить дополнительную выгоду, Решетникова рекомендует возвращать долг досрочно, по мере возможности. То есть, при ежемесячном платеже вносить большую сумму. В дальнейшем это позволит вам либо сократить размер ежемесячного платежа, либо уменьшить срок кредита.

Эксперт считает, что нужно досрочно погашать ипотечный кредит с первых месяцев после приобретения квартиры, тем самым уменьшая переплату по процентам. Чем быстрее погашается кредит, тем меньше проценты.

Предложение досрочно погашать ипотеку поддерживает и президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Получить выгоду можно, только внося дополнительные денежные средства, превышающие размер ежемесячного платежа. В дальнейшем за счёт этих средств можно снизить величину ежемесячной платы или сократить срок выплаты.

Радченко также напомнила о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. Так, если кредит оформлен под 12% годовых, то ставку можно снизить до 8,5% через рефинансирование.

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