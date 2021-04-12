ВШЭ назвала единственный способ снизить пенсионный возраст

Заместитель директора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов заявил, что у российских властей есть способ снизить пенсионный возраст без "потери лица". При этом возврат прежнего возраста выхода на пенсию возможен только для отдельных регионов или категорий россиян, сообщает NEWS. ru.

Миронов считает, что власти могут пойти на снижение пенсионного возраста без "потери лица" в случае долгосрочного устойчивого роста бюджетных доходов за счёт дорогой нефти.

По его словам, технически вернуть прежний возраст выхода на пенсию возможно. При этом, если это и будет сделано, то только для отдельных регионов или отдельных категорий россиян.

Кардинальное решение в отношении всех граждан возможно только в случае существенных изменений в экономике, например в случае резкого роста доходов бюджета. Но вопрос "откуда он возьмётся" остаётся без ответа.

Крупнейшие инвестиционные банки прогнозируют начало нового сырьевого суперцикла, при котором цены на нефть и газ будут стабильно высокими. Но Миронов полагает, что власти вернут пенсионный возраст только при наличии доказательств того, что нефть будет стоить более $100 за баррель в течение продолжительного времени.

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