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Стало известно, в каких регионах больше всего малого бизнеса

Экономика » Правила игры » Бизнес

Только в нескольких регионах России доля рабочей силы, трудящейся в малом и среднем бизнесе, превышает 20%. Какие именно регионы отличаются высокой вовлечённостью в малый и средний бизнес, показало исследование РИА "Новости".

Стало известно, в каких регионах больше всего малого бизнеса

В целом в России в малом и среднем бизнесе (МСБ) трудятся 11,3 млн человек или 15,1% от общей численности рабочей силы.

Лидерами по вовлечённости являются Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская, Нижегородская области и Москва. В каждом из них более 20% рабочей силы трудится на предприятиях МСБ.

При этом в первой двадцатке присутствуют не только экономически развитые регионы, в которых это результат мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов. Достаточно высокая доля МСБ в слабых регионах объясняется тем, что это единственный способ существования людей, которые не могут найти достойную работу на крупных предприятиях.

Также исследование показывает незначительную долю МСБ в сырьевых регионах, таких как Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Якутия. Это связано с тем, что здесь платят более высокие зарплаты и тем самым отбивают желание заниматься собственным бизнесом.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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