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Из 85 регионов России 17 закончили квартал с дефицитом бюджета

Экономика » Финансы » Деньги

В целом в первом квартале 2021 года бюджет российских регионов исполнен с профицитом в размере 150 млрд рублей, но в 17 регионах расходы превысили доходы. Об этом следует из данных Министерства финансов РФ.

Из 85 регионов России 17 закончили квартал с дефицитом бюджета

Среди дефицитных регионов — Москва, Ульяновская область, Коми, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Чечня, Хакасия, Тува, Калмыкия, Удмуртия, Саха, Ингушетия, Ненецкий автономный округ, Иркутская, Ленинградская, Томская, Ульяновская и Новгородская области. Расходы дефицитных регионов превысили их доходы в совокупности на 76 млрд рублей.

Стоит отметить, что год назад дефицитных регионов было больше — 20 субъектов. Но тогда и совокупный профицит всех регионов был выше в два раза — 300 млрд рублей. Более того, и в первом квартале 2019 года дефицит бюджета был зафиксирован в 19 регионах (хотя общий профицит был ещё больше и превысил 400 млрд рублей). Так что ситуация можно сказать улучшается, особенно учитывая, что кризисный 2020 год с дефицитом бюджета завершили 57 субъектов, а их совокупный дефицит составил 730 млрд рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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