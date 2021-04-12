Почему кредиты на Западе — это добро, а в России — зло

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что "кредит — это удивительное изобретение человечества". Но почему в России "это позорное явление", он рассказал в беседе с "Правдой.Ру".

По его словам, удивительность такого изобретения, как кредит, заключается в том, что он помогает в ситуации, когда "одним деньги нужны в данный момент, другим деньги не нужны". В итоге первые приходят в банк и берут в долг, вторые — отдают деньги в банк на сохранение. В итоге получается "очень хорошая история", но работает она только при наличии крупной доли среднего класса — от 60% до 80%, как на Западе.

В России дела обстоят по-другому. Кредитный бум здесь — "часто результат низких доходов и очень ограниченного потребления", когда люди вынуждены занимать, чтобы удовлетворить даже свои базовые потребности в еде, лекарствах, оплате коммунальных услуг и так далее. В итоге появляются всякие проблемы: "отдавать надо деньги, денег нет, надо перекредитовываться и так далее, и тому подобное".

В целом "это позорное явление" для такой страны, как наша, считает Гринберг. Оно свидетельство того, "что с экономикой не всё в порядке, скажем так".

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