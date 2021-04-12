Депутат попросил власти доказать эффективность нефтяного демпфера

Первый заместитель комитета Госдумы РФ Михаил Щапов обратился к министру финансов Антону Силуанову и министру энергетики Николаю Шульгинову с просьбой представить доказательства эффективности нефтяного демпфера. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на копию письма депутата.

Министерства финансов и энергетики подтвердили его получение.

По словам депутата, с момента корректировки прошло достаточно времени, чтобы оценить его эффективность. Между тем цены на топливо продолжают расти. Если для сдерживания роста цен потребуется очередное изменение демпфера или введение нового механизма, это займёт много времени, в течение которого россияне будут платить за бензин всё больше и больше. Поэтому оценивать эффективность демпфера "нужно прямо сейчас", так как "тут каждый день на вес золота".

Щапов в своём обращении запросил данные, подтверждающие увеличение топливных продуктов в структуре рынка, оценку вклада демпфера в стабилизацию цен, информацию о сверхприбыли нефтяных компаний и некоторые другие сведения.

Депутат обещает, что если власти проигнорируют запрос или эффективность демпфера не будет доказана, в Госдуму будет внесён законопроект об отмене этого механизма и замене его на более эффективные методы сдерживания цен.

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