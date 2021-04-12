Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Forbes "вернул" Дурова из ОАЭ в Россию
Путин поручил придумать, в какие проекты можно "залить" деньги из ФНБ
США испугались цифрового юаня
Законы космоса: Лавров о гонке вооружений и космических договорах
Российские кёрлингисты показали лучший результат на чемпионате мира
Сеул и Вашингтон продолжают слежку за военной активностью Пхеньяна
С приставкой "супер": чем россиян порадуют госуслуги
Чем для Киева обернётся война в Донбассе - мнение политолога
10 апреля в МХАТе прошла премьера — "Петр и Феврония"

Депутат попросил власти доказать эффективность нефтяного демпфера

Экономика » Финансы » Деньги

Первый заместитель комитета Госдумы РФ Михаил Щапов обратился к министру финансов Антону Силуанову и министру энергетики Николаю Шульгинову с просьбой представить доказательства эффективности нефтяного демпфера. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на копию письма депутата.

Депутат попросил власти доказать эффективность нефтяного демпфера

Министерства финансов и энергетики подтвердили его получение.

По словам депутата, с момента корректировки прошло достаточно времени, чтобы оценить его эффективность. Между тем цены на топливо продолжают расти. Если для сдерживания роста цен потребуется очередное изменение демпфера или введение нового механизма, это займёт много времени, в течение которого россияне будут платить за бензин всё больше и больше. Поэтому оценивать эффективность демпфера "нужно прямо сейчас", так как "тут каждый день на вес золота".

Щапов в своём обращении запросил данные, подтверждающие увеличение топливных продуктов в структуре рынка, оценку вклада демпфера в стабилизацию цен, информацию о сверхприбыли нефтяных компаний и некоторые другие сведения.

Депутат обещает, что если власти проигнорируют запрос или эффективность демпфера не будет доказана, в Госдуму будет внесён законопроект об отмене этого механизма и замене его на более эффективные методы сдерживания цен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Разбираемся как работает демпфер – путь к стабильности или новым потрясениям?
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Путин поручил придумать, в какие проекты можно "залить" деньги из ФНБ
США испугались цифрового юаня
Законы космоса: Лавров о гонке вооружений и космических договорах
Российские кёрлингисты показали лучший результат на чемпионате мира
Сеул и Вашингтон продолжают слежку за военной активностью Пхеньяна
Депутат попросил власти доказать эффективность нефтяного демпфера
С приставкой "супер": чем россиян порадуют госуслуги
Чем для Киева обернётся война в Донбассе - мнение политолога
10 апреля в МХАТе прошла премьера — "Петр и Феврония"
"Мы верим в наш космос": Рогозин о космической отрасли России
Популярное
Мир. Новости мира
Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа

Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.

Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Общество
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Новости Украины
Капитан ВМС США рассказал, когда Украина вернёт Крым и Донбасс
Силовые структуры
Коротченко: "Войска уже в пути. Будем брать Киев"
Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Российский шоу-бизнес
Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке
Кто на самом деле "рулит" американским президентом?
Мир. Новости мира
Кто на самом деле "рулит" американским президентом?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников