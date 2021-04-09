Стало известно, на что чаще всего жалуются клиенты банков

Клиенты банков начали активно пользоваться услугами финансового омбудсмена и с начала года направили ему 2 832 жалобы. В целом жалобы касаются работы 88 банков, но больше половины из них приходятся на обращения клиентов пяти из них.

Об этом сообщает пресс-служба финансового уполномоченного Виктора Климова.

По его словам, статистика за первые три месяца работы не очень показательна, но она говорит о том, что институт досудебного урегулирования споров с банками заработал.

78,5% жалоб связаны с потребительским кредитованием. Самым частым предметом спора стало несогласие потребителей с размером платы за дополнительные услуги, по большей части страхования. Доля таких обращений достигает 70-80% в общем числе жалоб на банки.

Также обращения связаны с размером процентов, размером и порядком внесения платежей, несогласием с размером неустойки и нарушением срока возврата денежных средств.

Второе место по числу жалоб занимают споры по банковским счетам и переводам (17,9%), третье — споры по вкладам (3,5%).

В целом с начала года финансовый омбудсмен, услуги которого бесплатны для физических лиц, принял решения по 555 жалобам.

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