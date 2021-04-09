Отток капитала из России упал на треть

Чистый отток капитала из России сократился на треть, при этом банки и остальные компании наращивали иностранные активы, а их обязательства перед нерезидентами практически не изменились. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центробанка РФ.

В первом квартале 2021 года чистый отток капитала из России составил $11,8 млрд, что на 34,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года ($18,1 млрд).

Как говорится в отчёте ЦБ о платёжном балансе, банки и прочие сектора экономики наращивали иностранные активы, а их обязательства перед нерезидентами практически не изменились.

В то же время профицит текущего счёта платёжного баланса снизился на 27% в годовом выражении и составил $16,8 млрд. Это связано преимущественно с уменьшением профицита торгового баланса до $24,4 млрд, что на 26,3% меньше, чем год назад ($33,1 млрд).

Снижение профицита торгового баланса в свою очередь обусловлено наращиванием импорта товаров при незначительном сокращении экспорта. При этом ЦБ отметил позитивный эффект от увеличения неэнергетического экспорта, которое практически полностью компенсировало денежное снижение экспорта топливно-энергетических товаров.