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Китай и Индия запасаются золотом

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Спрос на золото в Китае, Индии и других странах Азии резко вырос весной текущего года. Об этом сообщает "Экономика сегодня" со ссылкой на японскую деловую газету Nikkei.

Китай и Индия запасаются золотом

Закупки золота превышают прошлогодние показатели в разы. Так, в марте 2021 года Индия импортировала 160 тонн драгоценного металла, что в 5,7 раза больше, чем в марте прошлого года.

Продажи золотых изделий в Китае в феврале текущего года увеличились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Золото традиционно считается самым безопасным активом. В него вкладывают деньги во время кризиса и экономической неопределённости для защиты капитала от обесценивания. При этом драгоценный металл приобретают не для приумножения денег, а для их сохранения.

Ранее аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов заявил, что сейчас самое благоприятное время для того, чтобы пополнить золотом свой инвестиционный портфель. Дело в том, что в настоящее время цены на золото находятся намного ниже средних значений прошлого года. По его оценке, примерно на 15% ниже прошлогодних пиков.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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