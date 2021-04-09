"КАМАЗ" нарастил производство на треть

По итогам первого квартала 2021 года объём производства на заводах и подразделениях "КАМАЗа" увеличилось почти на треть по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Финишное предприятие основной продукции — автомобильный завод — сдал на отгрузку 9 796 машкомплектов, что на 32% больше, чем год назад. Отдельно в марте текущего года производство увеличилось на 22%, до 3 565 машкомплектов.

Завод двигателей и совместное предприятие "КАММИНЗ КАМА" выпустили 10 803 двигателя, нарастив производство на 34%, отдельно в марте — 4 682 двигателя (+27%).

Объём отгруженных запасных частей к автомобилям КАМАЗ оценивается в 6,71 млрд рублей по итогам первого квартала 2021 года и 3 млрд рублей по итогам марта. Это на 27,3% и 42% больше, чем за аналогичные периоды 2020 года.

Тем временем, на заводе по производству двигателей "КАМАЗа" продолжают готовить площадку для продления конвейера двигателей Р6. Это связано с растущим спросом на "шестёрку" — на предыдущем конвейере можно было собирать одновременно не более 30 двигателей.

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