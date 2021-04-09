Компании возьмут на работу более 62 тысяч человек в обмен на субсидии

Министерство труда и социальной защиты РФ за две недели получило заявки от 1,5 тысячи компаний, готовых взять на работу более 62 тысяч безработных россиян по государственной программе субсидирования найма.

Лидером по количеству заявок стала Владимирская область, сообщает ТАСС. Отсюда поступило 840 запросов. В тройку также вошли Нижегородская (340 запросов) и Тульская (300 запросов) области. В целом заявки поступили из 80 регионов.

Самую высокую зарплату безработным пообещали в Якутии — 135,4 тысячи рублей. Компании из Камчатского и Хабаровского краёв готовы платить по 56,7 тысячи и 36 тысяч рублей соответственно. В среднем по всем заявкам — 22,7 тысячи рублей.

Самой популярной с запуска программы стала вакансия водителя. На неё пришло свыше 100 заявок. Компании также готовы нанять бухгалтеров, поваров, медсестёр, ветеринарных врачей, подсобных рабочих и трактористов.

Как пояснили в министерстве, такой механизм поддержки рынка труда применяется впервые. Размер субсидии за каждого трудоустроенного россиянина, вставшего на учёт в прошлом году, может составить порядка 50 тысяч рублей. Выделенных правительством средств хватит на то, чтобы дать работу 200 тысячам граждан.

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