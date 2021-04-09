Простота, контроль и грабли: эксперт оценивает ситуацию с ростом цен

Страна оказалась словно в замкнутом круге: сначала поступают данные о росте цен, затем власти их опровергают. Сахар, молоко, майонез, масло — продуктов "в зоне риска" всё больше.

Может, властям пора задуматься не о госрегулировании через субсидии и квоты, а о какой-либо, например, мере повышения доходов населения? Что можно сделать для того, чтобы рост цен перестал быть столь чувствительной темой для россиян?

Комментарий "Правде.Ру" дал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Проще, а не правильнее: какой маршрут выбрали власти

Эксперт отмечает: вопрос весьма непростой, поскольку государство само по себе не генерирует ни доходы, ни экономическую активность. Оно лишь создаёт условия.

"В рамках этой парадигмы мы с вами, конечно, должны требовать от государственных органов, от чиновников именно создания условий. Хороших, комфортных условий, способствующих экономическому развитию. Как следствие, у нас появляются высокооплачиваемые рабочие места, доходы, мы платим налоги для того, чтобы обеспечить социальные гарантии граждан, расходы медицину, на образование — то, что необходимо для развития общества", — объясняет Ордов.

Минсельхоз успокаивает : цены под контролем. Но кто ему верит?

Однако стоит помнить: властям гораздо проще показать, что ситуация "под контролем". Именно проще, а не правильнее.

"На самом деле то, что правильнее было бы всё-таки разработать какую-то эффективную экономическую политику, мы обсуждали много раз. Если мы с вами посмотрим на оборудование на наших заводах, то увидим: оно не российского производства. И это нас с вами приводит к мысли о том, что в среднесрочной перспективе затраты на ремонт, на технологическое обновление будут давить на цены", — продолжает Ордов.

Не как в СССР: фокусы с ценами на примере картошки

Более того: если взять сельскохозяйственную продукцию (например, картошку), то окажется, что и посевной материал не российский, и тракторы тоже, как правило, не российские. Далее возникает понимание: сегодня весь мир интегрирован в подобные цепочки создания стоимости.

"Уже давно мы не живём в Советском Союзе, где могли гордиться полностью закрытой экономикой и абсолютной самостоятельностью практически во всех сферах. Сегодня рынки открыты. Больше того: соблазны велики и именно связаны с тем, что продукты сельского хозяйства в мире растут в цене, тем самым создавая желание, интерес, стимул для наших аграриев продавать их не на внутренний рынок, если нет паритета цен, а на внешний. Потому что, естественно, коммерческие организации нацелены на прибыль. И упрекать их в этом было бы, наверное, неразумно. Здесь и возникает диссонанс", — разъясняет эксперт.

Россиян ждут пустые полки? Пока нет, но предпосылки имеются

Проще говоря: есть множество факторов для роста цены и практически ни одного — для её снижения. При этом государство, по сути, вступает в конфликт с производителями, которые всегда должны действовать, исходя из максимизации собственных доходов.

"Вполне вероятно, что уже на следующий год наши аграрии ключевым образом пересмотрят свою посевную, продуктовую политику и все прочие вещи. И это, поверьте, тоже будет нам, мягко говоря, не во благо, и никакой реальной пользы мы от этого не получим. А получим растянутую на многие годы деградацию в аграрном секторе", — уверен Ордов.

Вторая часть граблей: на чём "оступились" любители контроля

Есть, продолжает эксперт, и ещё одна проблема: правительство, ориентируясь на простоту, заинтересовано в поддержке крупных игроков и агрорынка, в частности, производителей. А укрупнение всегда приводит к монополизации, которая остаётся лучшей средой для сокращения объёмов производства на фоне роста цен.

"Монополист всегда будет увеличивать цены и никогда не будет заинтересован в расширении производства", — напоминает Ордов.

И это тоже проще: не нужно создавать единые условия, в рамках которых частные фермеры, малые и средние компании могли бы выдерживать конкуренцию. Большой бизнес — большая поддержка: на этом всё.

"Это вторая часть тех граблей, на которые мы сейчас наступили и которые тоже никаким образом не удастся "победить". Но в этом случае хотя бы понятны мотивы. Да, если у вас несколько крупных производителей, то можно действительно к ним прийти с налоговой инспекцией, со всеми остальными органами и попытаться давить на них с точки зрения изменений цен или удержания цен. Так что нашему правительству не откажешь в некой рациональности", — разъясняет Ордов.

Вопрос лишь один: зачем вместо помощи малому и среднему бизнесу, вместо создания условий для его развития власти всячески стимулировали образование таких монополистов? И как мы будем выходить из этой ситуации?

"Контроль контролем, но это будет приводить к банкротствам, это будет приводить к утере финансовой устойчивости этих компаний. Мы можем потерять в некоторых отраслях, в принципе, ключевых производителей, что уж явно нам обеспечит и дефицит, а вслед за ним — приход импорта радикальным и очень заметным скачком цен на данную группу товаров", — резюмирует Ордов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.