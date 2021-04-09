Каждый пятый россиянин выступает против цифрового рубля

Как оказалось, цифровой рубль понравился далеко не всем россиянам. Как следует из результатов опроса, 22% граждан категорически отказываются его использовать, сообщает ТАСС.

Согласно результатам опроса, проведённого Центром исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ, 22% респондентов на вопрос, будут ли они пользоваться цифровым рублём, ответили "нет". Общая доля негативно настроенных граждан составляет 38%.

В то же время 14% россиян точно будут пользоваться цифровым рублём, а 36% ответили на вопрос "скорее да".

По словам руководителя направления исследований центра Егора Кривошеи, то, что половина россиян поддерживает цифровой рубль объясняется тем, что наши граждане привыкли к инновациям. По различным рейтингам, Россия находится в лидерах по проникновению финансовых новинок, доля людей, пользующихся ими, составляет 70-80% в зависимости от технологии. Поэтому "довольно большая часть населения заинтересована и готова использовать цифровой рубль".

При этом остаётся прослойка населения, которая привыкла пользоваться наличными и не доверяет современным технологиям и банкам.

Опрос центра проводился в 140 населённых пунктах России. В выборку включены ответы 1,6 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2,45%.

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