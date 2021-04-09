Адвокат рассказал, как налоговая вычисляет теневую аренду квартир

Всех, кто сдаёт и кто снимает квартиры без оформления договора, всегда интересовало, может ли налоговая узнать об этом и, самое главное, как? На эти вопросы агентству "Прайм" ответил адвокат Олег Сухов.

Во-первых, он напомнил, что в случае выявления подобного, арендодателю придётся заплатить налог в размере 13% за последние три года, а также штраф размером 20% от суммы неуплаченных налогов.

По словам адвоката, сама налоговая по домам не ходит и уклоняющихся от уплаты налогов не отлавливает. Но этим занимаются участковые полицейские, которые имеют право "составлять акты нахождения в квартире нанимателей". После составления документы направляются либо в налоговую службу либо в другие органы государственной, муниципальной или местной власти.

Налоговые службы и сами могут установить факты заключения теневых договоров аренды — по банковским счетам физических лиц, на которые ежемесячно поступают одни и те же суммы от одних и тех же отправителей. Далее начинается дополнительная проверка: запрашиваются документы как у получателей, так и у отправителей денег. А после, как обычно, подсчёт неуплаченных налогов и штраф.

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