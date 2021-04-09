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Минстрой объяснил рост цен на жильё

Экономика » Финансы » Деньги

Министерство строительства и ЖКХ после того, как президент Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить рост цен на жильё, объяснило, почему дорожает недвижимость. Этому способствуют три причины, сообщает РБК.

Минстрой объяснил рост цен на жильё

Ключевым фактором являются ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса. Работы приостанавливались, а компании сталкивались с дефицитом рабочей силы, что в совокупности привело к сокращению предложения на рынке.

Ещё одним фактором стало повышение цен на стройматериалы, большая часть из которых сделана из металлов, мировые цены на которые подскочили в среднем на 70%.

При этом увеличилась доступность ипотечных кредитов и снизились ставки по банковским вкладам, что вызвало спрос на жильё как на средства сбережения.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что выполнят поручение президента и проверят рост цен.

По мнению экспертов, приведённые Минстроем факторы могут объяснить рост цен на жильё в регионах с одним-двумя застройщиками и отсутствием предложения, но эти причины не работают для таких высококонкурентных регионов, как Москва.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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