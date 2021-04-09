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Россияне оценили услугу "муж на час"

Экономика » Рынки » Услуги

Россияне начали чаще пользоваться услугами "мужей на час". Спрос на них подскочил в полтора раза, сообщает РИА "Новости".

Россияне оценили услугу "муж на час"

В итоге в первом квартале 2021 года количество "мужей на час" в России выросло на 27% по сравнению с первым кварталом 2020 года. По сравнению с четвёртым кварталом 2020 года количество подобных услуг увеличилось на 18%.

"Муж на час" чаще всего занимается мелким ремонтом, а также сбором мебели, креплением телевизоров и так далее.

Примечательно, что спрос на услуги "мужей на час" растёт, несмотря на повышение их стоимости. В частности, услуги по ремонту и строительству за 2020 год выросли в цене на 25%. Спрос на них увеличился на 37%, предложение — на 3%.

Ещё сильнее за прошлый год подорожали услуги по уборке дома — на 50%. Это связано с тем, что спрос на них вырос на 65%, а предложение — только на 35%.

Ранее сообщалось, что при выборе исполнителей услуг россияне в первую очередь опираются на отзывы. Так ответили 95% опрошенных. Для 24% важно наличие сертификатов и дипломов, для 22% — наличие фотографии в профиле. Больше половины россиян (51%) доверяют работу тем, кто сразу опубликовал прайс-лист и тогда не нужно уточнять о стоимости услуги в индивидуальном порядке.

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Муж на час - Черный список
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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