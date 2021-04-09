Инвесторы выводят капитал с развивающихся рынков

Хорошие перспективы развития экономики США вынуждают инвесторов выводить капитал с развивающихся рынков, где ситуация менее благоприятная, сообщает The Wall Street Journal.

Издание обращает внимание на то, что доходность государственных облигаций Бразилии подскочила до 9,65%, что является максимумом за всё время пандемии коронавируса. В конце 2020 года доходность составляла только 6,96%.

Доходности государственных облигаций России и Мексики также находятся на максимумах за последний год.

По оценке Института международных финансов, инвесторы вывели из облигаций развивающихся рынков $3 млрд в феврале и столько же в марте. Отток капитала из акций развивающихся рынков в совокупности составил $670 млн.

Оптимизм инвесторов относительно перспектив развития экономики США уже укрепил доллар и повысил доходности государственных облигаций. Многие прогнозируют ускорение инфляции в США на фоне быстрого экономического роста и ждут, что Федеральная резервная система повысит базовую ставку, чтобы сдержать рост цен.

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