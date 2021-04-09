Аналитики объяснили, как отразится подешевевший рубль на экономике

На этой неделе курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил 78 рублей, а курс евро — 92 рубля. Почему рубль дешевеет и как это отразится на экономике объяснили "Российской газете" аналитики.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, курс рубля снижается к доллару из-за укрепления доллара в целом. В США стали быстро расти инфляционные ожидания, в связи с чем выросла доходность американских государственных облигаций. В итоге инвесторы начали выводить капитал из развивающихся рынков, что и привело к ослаблению развивающихся валют, в том числе российского рубля.

По мнению Васильева, для бюджета текущее снижение курса рубля даёт, скорее, положительный эффект. При нынешних ценах на нефть государственный бюджет удастся свести с минимальным дефицитом. Ослабевший рубль позволит профинансировать все заложенные в бюджет расходы и меньше занимать на рынке.

Аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших считает, что волатильность, возникшая на валютном рынке, носит временный характер. Но она предупредила, что закрепление валютного курса на низком уровне в течение продолжительного времени может привести к ускорению инфляции.

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