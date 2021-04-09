Коллекторы рассчитали средний срок выхода из долговой ямы

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств рассчитала, сколько времени требуется россиянам, чтобы погасить все просроченные долги по кредитам. За последний год этот срок увеличился на три месяца, а сам просроченный долг вырос почти на треть.

По итогам прошлого года средняя сумма просроченной задолженности по кредитам выросла на 29,3% и составила 128 тысяч рублей, сообщает "РБК" со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В I квартале 2021 года средний просроченный долг увеличился ещё на 7,5% и достиг четырёхлетнего максимума в 137,6 тысячи рублей.

Данные рассчитаны, исходя из общего долга, которые коллекторы взыскивают по агентской схеме (не покупая долг), и числа должников.

НАПКА также рассчитала, что должникам требуется как минимум 15 месяцев, чтобы полностью расплатиться с долгами. Учитывался средний доход на душу население (35,4 тысячи рублей) и предполагалось, что ежемесячно должник направляет на погашение долга 25% своих доходов.

В 2019 году для полного погашение просроченной задолженности требовалось 12 месяцев. Более короткий срок в первую очередь объясняется меньшей суммой долгов.

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