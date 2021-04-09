Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств рассчитала, сколько времени требуется россиянам, чтобы погасить все просроченные долги по кредитам. За последний год этот срок увеличился на три месяца, а сам просроченный долг вырос почти на треть.
По итогам прошлого года средняя сумма просроченной задолженности по кредитам выросла на 29,3% и составила 128 тысяч рублей, сообщает "РБК" со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В I квартале 2021 года средний просроченный долг увеличился ещё на 7,5% и достиг четырёхлетнего максимума в 137,6 тысячи рублей.
Данные рассчитаны, исходя из общего долга, которые коллекторы взыскивают по агентской схеме (не покупая долг), и числа должников.
НАПКА также рассчитала, что должникам требуется как минимум 15 месяцев, чтобы полностью расплатиться с долгами. Учитывался средний доход на душу население (35,4 тысячи рублей) и предполагалось, что ежемесячно должник направляет на погашение долга 25% своих доходов.
В 2019 году для полного погашение просроченной задолженности требовалось 12 месяцев. Более короткий срок в первую очередь объясняется меньшей суммой долгов.
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