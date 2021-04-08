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Объём размещённых в России облигаций достиг 29% ВВП

Экономика » Рынки » Долговой рынок

Объём российского долгового рынка по итогам 2020 года достиг 29% ВВП или 31 трлн рублей. Об этом на Биржевом форуме рассказал директор департамента долгового рынка "Московской биржи" Глеб Шевеленков.

Объём размещённых в России облигаций достиг 29% ВВП

По его словам, это рекордный уровень для нашей страны, а в соотношении с ВВП цифра выглядит довольно внушительно.

В то же время по сравнению с другими странами "она не является чрезвычайно большой", а значит нам "ещё есть куда расти".

Основной прирост в прошлом году обеспечили государственные заимствования. Активно в 2020 году выходили на долговой рынок и российские регионы, которые заняли 265 млрд рублей.

Корпоративный долг вырос только на 25% и достиг 16,3 трлн рублей. В итоге доля облигаций в долговых портфелях компаний достигла 29%. По словам Шевеленкова, корпоративные заимствования растут "очень трудно". Несколько лет назад доля облигаций в совокупном долге компаний составляла 25%. Тем не менее, даже столь незначительное увеличение подтверждает, "что публичный долг работает и позволяет финансировать экономику".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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