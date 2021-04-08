Реальный эффективный курс рубля вырос на 1,8%

В I квартале 2021 года реальный эффективный курс рубля по отношению к корзине валют вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют оценочные данные Центробанка.

Причём к доллару рубль укрепился на 3,7%, к евро — на 2,7%.

В то же время в годовом выражении (по сравнению с I кварталом 2020 года) реальный эффективный курс рубля к корзине валют сократился на 11,4%, к доллару — на 8%, к евро — на 15,1%.

Судя по отдельным данным за январь, февраль и март текущего года, рубль начал укрепляться в феврале, но только в марте смог переломить тенденцию к снижению по отношению к декабрю 2020 года.

Так, в январе к корзине валют курс снизился на 0,7%, в феврале — на 0,6%, а в марте вырос на 1%. При этом по отношению к доллару и евро рубль укрепился раньше — в феврале рост составил 0,3% и 0,9%, а в марте 0,5% и 2,5% соответственно.

Отметим, что речь идёт о динамике реального курса рубля в I квартале 2021 года, а значит данные не учитывают ослабление российской валюты в начале апреля.