В рейтинге городов по числу миллионеров сменился лидер

Нью-Йорк впервые за семь лет потерял лидерство в рейтинге городов с максимальным числом миллионеров. Об этом сообщает BBC.

По итогам 2020 года рейтинг возглавила столица Китая — Пекин. В нём проживало 100 миллиардеров. За год их число увеличилось на 33 человека. В Нью-Йорке "прописались" всего 99 миллиардеров, при этом их состояние на $80 млрд превышает капитал пекинских.

Успех Пекина связывают с успешной борьбой с коронавирусом, ростом технологических компаний и фондовых рынков.

Самым богатым жителем китайской столицы считается основатель TikTok и генеральный директор ByteDance Чжан Имин. Его состояние за 2020 год удвоилось и составило $35,6 млрд. Самым богатым жителем Нью-Йорка является бывший мэр города Майкл Блумберг с капиталом в $59 млрд.

В целом Китай приближается по числу миллиардеров к США. Если в США проживает 724 миллиардера, то в Китае — уже 698. Третье место по числу миллиардеров занимает Индия (140 человек). В России насчитывается 117 миллиардеров.