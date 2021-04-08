Нью-Йорк впервые за семь лет потерял лидерство в рейтинге городов с максимальным числом миллионеров. Об этом сообщает BBC.
По итогам 2020 года рейтинг возглавила столица Китая — Пекин. В нём проживало 100 миллиардеров. За год их число увеличилось на 33 человека. В Нью-Йорке "прописались" всего 99 миллиардеров, при этом их состояние на $80 млрд превышает капитал пекинских.
Успех Пекина связывают с успешной борьбой с коронавирусом, ростом технологических компаний и фондовых рынков.
Самым богатым жителем китайской столицы считается основатель TikTok и генеральный директор ByteDance Чжан Имин. Его состояние за 2020 год удвоилось и составило $35,6 млрд. Самым богатым жителем Нью-Йорка является бывший мэр города Майкл Блумберг с капиталом в $59 млрд.
В целом Китай приближается по числу миллиардеров к США. Если в США проживает 724 миллиардера, то в Китае — уже 698. Третье место по числу миллиардеров занимает Индия (140 человек). В России насчитывается 117 миллиардеров.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...