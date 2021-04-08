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Жадность сгубила агропромышленника

Экономика » Финансы » Деньги

Управлением Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакассии возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму более 1 млн рублей. Подозреваемый — генеральный директор ООО Агропромышленная компания "Мавр".

Жадность сгубила агропромышленника

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из прокуратуры Хакасии. Согласно выводам предварительного следствия, гендиректор "Мавра" с июня 2019 года по январь 2020 года не выплачивал зарплату двум работникам компании. В итоге образовалась задолженность в размере свыше 1 млн рублей. При этом у гендиректора была реальная возможность выплачивать зарплату, но он потратил деньги "на иные нужды".

Пресс-служба управления Следственного комитета отметила, что по делу сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. "В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате", говорится в сообщении.

Как уточняет "Интерфакс", ООО "АПК Мавр" зарегистрировано в Абакане в 2015 году, гендиректором и владельцем компании является Павел Ромашов.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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