Всем россиянам — по цифровому кошельку

Каждый желающий сможет открыть только один кошелёк с цифровыми рублями, вне зависимости от количества банков, в которых открыты его счета. Об этом на онлайн-конференции рассказала первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

Она также подчеркнула, что на цифровые рубли в кошельке не будут начисляться проценты, поскольку это "механизм для проведения быстрых дешёвых платежей для граждан и для бизнеса".

Скоробогатова также добавила, что одним из ярких преимуществ цифрового кошелька станет доступ к нему через любую финансовую организацию, где обслуживается его владелец. Через один банк он сможет пополнить кошелёк, через другой — осуществить перевод, через третий — оплатить счёт.

Также будет создан ещё один кошелёк на случай отсутствия доступа в интернет с точно такими же возможностями. Кроме того, ЦБ разрабатывает технологию, позволяющую сохранить деньги россиян при потере мобильного устройства с цифровым кошельком.

Оператором цифрового рубля станет Центробанк. При этом специальным участником платформы цифрового рубля будет и Федеральное казначейство.

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