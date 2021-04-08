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Ростуризм разработает для студентов круглогодичный туристический кешбэк

Экономика » Финансы » Деньги

Ростуризм собирается разработать более привлекательные условия туристического кешбэка для участников студенческого конкурса "Твой ход". Об этом на презентации конкурса рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм разработает для студентов круглогодичный туристический кешбэк

Программа туристического кешбэка работает в России с 2020 года. В настоящее время проходит третий этап программы. За поездки, оплаченные картой "Мир", государство возвращает часть расходов, а именно до 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. При этом купить путёвку нужно до 15 июня 2021 года, а отправиться в путешествие — до 30 июня 2021 года.

Условия для участников студенческого конкурса "будут особыми и ещё более привлекательными", рассказала Донгузова. В частности, программа будет действовать круглый год, а кешбэк может составить до 50% от стоимости поездки.

При этом для студентов будут сформированы более интересные туристические продукты и направления, включая этнографические путешествия, где можно будет "погрузиться в местную культуру, узнать национальную кухню, послушать новую музыку или увидеть незнакомый танец".

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Стартовал студенческий конкурс "Твой ход".
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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