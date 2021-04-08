Ростуризм собирается разработать более привлекательные условия туристического кешбэка для участников студенческого конкурса "Твой ход". Об этом на презентации конкурса рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Программа туристического кешбэка работает в России с 2020 года. В настоящее время проходит третий этап программы. За поездки, оплаченные картой "Мир", государство возвращает часть расходов, а именно до 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. При этом купить путёвку нужно до 15 июня 2021 года, а отправиться в путешествие — до 30 июня 2021 года.
Условия для участников студенческого конкурса "будут особыми и ещё более привлекательными", рассказала Донгузова. В частности, программа будет действовать круглый год, а кешбэк может составить до 50% от стоимости поездки.
При этом для студентов будут сформированы более интересные туристические продукты и направления, включая этнографические путешествия, где можно будет "погрузиться в местную культуру, узнать национальную кухню, послушать новую музыку или увидеть незнакомый танец".
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