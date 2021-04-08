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Депутат предложила выдавать банковские карты ментальным инвалидам

Экономика » Финансы » Банки

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Елена Строкова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой и крупнейшим банкам с просьбой начать выдачу банковских карт инвалидам с лёгкой и умеренной умственной отсталостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию обращения.

Депутат предложила выдавать банковские карты ментальным инвалидам

Обращение направлено Голиковой, а также председателям правления Сбербанка и ВТБ Герману Грефу и Андрею Костину.

В нем говорится о необходимости внесения изменений в работу банковских систем с целью разрешения использования банковских карт ментальными инвалидами (с лёгкой и умеренной умственной отсталостью).

Строкова объяснила просьбу необходимостью перечислять на карты стипендии людям, "обучающимся по адаптивным программам профессионального обучения в российских учреждениях среднего профессионального образования".

В целом депутат считает, что для социализации ментальных инвалидов "нужна не только доступная среда, но и доступное трудоустройство". Поэтому нужно также внести поправки в Трудовой кодекс, чтобы создать условия для организации их трудовой деятельности.

Пока оформление трудовых отношений с ментальными инвалидами не проработано на законодательном уровне, хотя политика помощи со стороны государства должна развиваться и реализовываться.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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