Мировой рост цен на продукты достиг максимума с июня 2014 года

Мировой индекс цен на продукты за март текущего года вырос на 2,1% и достиг максимальной отметки с 2014 года. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН — FAO.

Показатель растёт десятый месяц подряд и к 1 апреля 2021 года составил 118,5 пункта, что является максимумом с июня 2014 года.

Основной вклад в мартовский рост индекса обеспечило повышение цен на растительные масла, мясо и молочную продукцию. При этом цены на зерновые и сахар снизились.

Так, индекс цен на зерновые снизился за март на 1,7%, до 123,6 пункта. При этом по сравнению с мартом 2020 года индекс вырос на 26,5%.

Индекс цен на сахар уменьшился на 4%, до 96,2 пункта. Это первое снижение после двухмесячного роста.

Индекс цен на растительное масло повысился на 8%, до 159,2 пункта, что является максимумом с июня 2011 года. Высокое значение показателя обеспечил рост стоимости пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масел.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 3,9%, до 117,4 пункта, на мясо — на 2,3%, до 98,9 пункта. Рост "молочного" показателя наблюдается десять месяцев подряд, "мясного" — шесть месяцев.