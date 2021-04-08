Валютные счета ЦБ приносят ФНБ убытки

Согласно данным Министерства финансов РФ, с 15 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года размещение средств Фонда национального благосостояния на валютных счетах Центробанка принесло миллиардные убытки. Эксперты считают такие убытки "терпимыми" и не видят в этом "ничего трагичного".

Как говорится в пресс-релизе Минфина, "совокупная расчётная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2020 г. по 31 марта 2021 г. составила минус $52,1 млн, что эквивалентно минус 3,945 млрд рублей".

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с "Правдой.Ру" заявил, что "этот убыток вполне терпим, особенно с учётом низких процентных ставок по долларам, евро, фунтам и иенам". По его оценке, "убыток за 3,5 месяца составил всего 0,05%".

Финансист Евгений Коган объяснил "Правде.Ру", что возможно обнародованный Минфином убыток появился в результате того, что финансовый результат, полученный от размещения средств ФНБ на счетах ЦБ в разной валюте, был представлен в долларах США. Например, если курс китайского юаня "подсел на несколько процентов", то доход по соответствующим счетам в пересчёте на доллары будет отрицательным.