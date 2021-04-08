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Переводы цифровых рублей будут бесплатными для россиян

Экономика » Финансы » Деньги

Как заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова на пресс-конференции, переводы цифровых рублей между физическими лицами будут бесплатными. При оплате ими товаров будет взиматься комиссия, аналогичная действующей в "Системе быстрых платежей".

Переводы цифровых рублей будут бесплатными для россиян

По её словам, правила работы платформы цифрового рубля и комиссии будут определены после того, как будет подготовлена концепция. Но предварительно ЦБ считает, что переводы между гражданами должны быть бесплатными. Комиссии за оплату товаров и услуг, взимающиеся с компаний, не должны превышать уровень, установленный в "Системе быстрых переводов".

Также Скоробогатова сообщила, что прототип платформы цифрового рубля будет создан к концу текущего года, а тестирование начнётся в 2022 году.

На первом этапе регулятор будет тестировать операции по наиболее простым операциям — "перевод от физического лица к физическому лицу, оплата услуг от физического лица юридическому лицу". В случае успеха ЦБ перейдёт к тестированию других операций, таких как "переводы при оплате налогов, поступления каких-то бюджетных выплат и так далее".

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Цифровой рубль: зачем, как, когда
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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