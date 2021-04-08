Стало известно, сколько россияне хотят получать по безработице

Граждане России раскрыли желаемый размер пособия по безработице. Он оказался выше максимального более чем в два раза, согласно результатам опроса сервиса "Работа. ру", на которые ссылается РБК.

В среднем россияне хотели бы получать по безработице 26,6 тысячи рублей. Сейчас максимальный размер соответствующего пособия составляет чуть больше 12 тысяч рублей.

Запросы москвичей и петербуржцев традиционно немного выше — 28,3 тысячи и 27,9 тысячи рублей соответственно. При этом жители Ростова-на-Дону хотят получать 25,6 тысячи рублей, Нижнего Новгорода — 22,7 тысячи, Екатеринбурга — 21,9 тысячи.

Практически все россияне (91%) считают необходимым выплачивать безработным пособие. Только 9% опрошенных считают пособия по безработице ненужными.

23% граждан полагают, что пособие нужно выплачивать в течение шести месяцев, 18% — в течение года, 16% — в течение трёх месяцев, 4% — больше года.

При этом размер пособия не должен уменьшаться со временем. Так считают 66% опрошенных. Остальные уверены, что чем дольше человек ищет работу, тем меньше ему нужно платить.

Опрос россиян проводился в апреле 2021 года. В нём участвовало более 4,5 тысячи человек из всех российских регионов.

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