Эксперт рассказал, когда возвращать деньги на банковские вклады

В России уже примерно год наблюдается отток вкладов из банков из-за низкой доходности. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Антон Рогачевский рассказал агентству "Прайм", когда деньги россиянам начнут возвращаться в банки.

По его словам, сейчас средняя ставка по банковским вкладам составляет около 5,5-6%. Для возврата денег на банковские вклады имеет смысл дождаться средней ставки на уровне 8-9%.

Рогачевский отметил, что в текущих условиях доходность с банковских вкладов полностью нивелируется инфляцией, и "перспектив вложения во вклады не видно".

"Объясняется всё довольно просто: сейчас у банков нет потребностей в быстрых деньгах, свободных средств хватает, из этого вытекают низкие ставки по вкладам", — указал финансист.

Такое положение вещей, конечно, не устраивает россиян и они ищут альтернативные способы инвестирования, дающие большую доходность. Поэтому число частных инвесторов на Московской бирже уже перевалило за 11 млн человек. Более того, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина вчера допустила, что брокерские счета могут открыть всем экономически активным россиянам.