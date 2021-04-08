Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сестра Жанны Фриске поделилась кадрами с маленьким сыном певицы
В СФ пообещали "однозначный ответ" в случае высылки дипломатов из США
Российские кёрлингисты победили канадцев на чемпионате мира
Лондон снова злит Пекин: "спасён" один из лидеров протестов в Гонконге
В РПЦ прокомментировали клип Моргенштерна с плясками в храме
Войска Венесуэлы подошли к границе с Колумбией
Силуанов нашёл деньги на мегапроекты: они лежат на счетах россиян в НПФ
Дроботенко показал свою самую главную женщину
"Извините, мы отступаем": экс-глава СБУ оценил надежды Киева на НАТО

Количество банкротств среди граждан выросло почти в два раза

Экономика » Финансы » Деньги

В I квартале 2021 года число россиян, признанных банкротами, стало больше почти в два раза. При этом количество обанкроченных компаний уменьшилось, сообщает "РБК" со ссылкой на данные "Федресурса".

Количество банкротств среди граждан выросло почти в два раза

Итак, за первые три месяца банкротами признано почти 40,6 тысячи россиян, включая индивидуальных предпринимателей. За аналогичный период 2020 года банкротами стали 22,4 тысячи граждан.

Лидерами по числу обанкроченных физических лиц стали в Москве (2 224 случая), Подмосковье (2 176), Краснодарском крае (2 109), Самарской области (1 887), Санкт-Петербурге (1 747) и Башкирии (1 720).

Кроме того, россияне стали чаще банкротиться по собственному желанию. Доля банкротств, запущенных по их заявлениям, увеличилась до 95,3% с 93% годом ранее. По заявлению кредиторов запущено 3,7% дел о банкротстве граждан, по заявлению налоговых органов — 1%.

Общее число россиян, признанных банкротами за всё время действия соответствующего закона, достигла почти 322,9 тысячи человек.

Стоит отметить, что пока граждане активно становятся банкротами, компании стали реже банкротиться. Так, за I квартал 2021 года банкротами признаны почти 2,4 тысячи компаний, что на 8,1% меньше, чем год назад (2,6 тысячи). Лидерами по банкротству стали компании из Москвы (467 случаев), Подмосковья (186), Санкт-Петербурга (177), Свердловской области (85) и Татарстана (81).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Банкротство физ лиц не выгодно? Банкротство физических лиц - минусы и последствия.
Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Глава МИД Польши готовится к срочному визиту к Киев
Количество банкротств среди граждан выросло почти в два раза
Три страны ограничили применение вакцины AstraZeneca
Сестра Жанны Фриске поделилась кадрами с маленьким сыном певицы
В СФ пообещали "однозначный ответ" в случае высылки дипломатов из США
Российские кёрлингисты победили канадцев на чемпионате мира
Лондон снова злит Пекин: "спасён" один из лидеров протестов в Гонконге
В РПЦ прокомментировали клип Моргенштерна с плясками в храме
Малоимущим могут дать льготы на электроэнергию за счёт богатых
Войска Венесуэлы подошли к границе с Колумбией
Популярное
Новости Европы
Как Запад попал в украинскую ловушку

Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...

Как Запад попал в украинскую ловушку
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Новости спорта
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Экономика и бизнес
Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок
Новости Украины
Донбасс справится с Украиной без России
Василий Амирджанов Цензуру ловко оправдывают надуманным экстремизмом Василий Амирджанов Любовь Степушова В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Байден перешел политический Рубикон. Остановится ли перед военным?
Мир. Новости мира
"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Хоккей. Последние новости
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников