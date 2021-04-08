Количество банкротств среди граждан выросло почти в два раза

В I квартале 2021 года число россиян, признанных банкротами, стало больше почти в два раза. При этом количество обанкроченных компаний уменьшилось, сообщает "РБК" со ссылкой на данные "Федресурса".

Итак, за первые три месяца банкротами признано почти 40,6 тысячи россиян, включая индивидуальных предпринимателей. За аналогичный период 2020 года банкротами стали 22,4 тысячи граждан.

Лидерами по числу обанкроченных физических лиц стали в Москве (2 224 случая), Подмосковье (2 176), Краснодарском крае (2 109), Самарской области (1 887), Санкт-Петербурге (1 747) и Башкирии (1 720).

Кроме того, россияне стали чаще банкротиться по собственному желанию. Доля банкротств, запущенных по их заявлениям, увеличилась до 95,3% с 93% годом ранее. По заявлению кредиторов запущено 3,7% дел о банкротстве граждан, по заявлению налоговых органов — 1%.

Общее число россиян, признанных банкротами за всё время действия соответствующего закона, достигла почти 322,9 тысячи человек.

Стоит отметить, что пока граждане активно становятся банкротами, компании стали реже банкротиться. Так, за I квартал 2021 года банкротами признаны почти 2,4 тысячи компаний, что на 8,1% меньше, чем год назад (2,6 тысячи). Лидерами по банкротству стали компании из Москвы (467 случаев), Подмосковья (186), Санкт-Петербурга (177), Свердловской области (85) и Татарстана (81).

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