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Больше всего безработных в 2020 году было в Ингушетии

Экономика

На протяжении 2020 года наибольший уровень безработицы фиксировался на территории Ингушетии – 29,8%. Далее, согласно данным статистики, следуют Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%).

Ниже всего уровень безработицы был в Ямало-Ненецком автономном округе. Это всего 2,4%. В Москве самый низкий показатель составил 2,6%, в Санкт-Петербурге — 2,9%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 3%, а в Тюменской области — 3,6%. Такими цифрами делится телеканал RT.

Всего за год в России через специальный учёт прошли 4,3 млн безработных, большинство из них (2,2 млн) — мужчины. По всей стране их уровень составил 5,8%.

Ранее сообщалось, что до 31 июля 2021 года процедуру оформления безработности можно будет пройти удалённо, то есть по упрощённому порядку.

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Безработица в России и доллар по 100: Что будет дальше?
Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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