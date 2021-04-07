Госорганы РФ все же смогут покупать Zoom

Zoom будет открыто продавать свои услуги и в частности аккаунты напрямую в России как частным клиентам, там и государственным учреждениям.

"Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку… новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую", — заявил представитель компании корреспонденту РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Zoom Video Communications отозвала у своих российских партнёров авторизацию на продажу сервиса государственным организациям. Причины такого решения неизвестны, но это не нечто кратковременное.

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