После проверки Счётной палаты институты развития снизили зарплаты

Материалы Счётной палаты по итогам проверки привели к снижению зарплат в ряде институтов развития. Об этом рассказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчётом.

По его словам, часть материалов аудиторов уже была использована, в частности по госкомпании "ДОМ.РФ".

Также Кудрин заявил о намерении Счётной палаты в течение двух-трёх лет проверить все институты развития в России.

Кроме того, в ходе выступления глава Счётной палаты отметил, что прошлогодние выплаты семьям с детьми позволили снизить уровень бедности на 2%. Он считает, что это была самая эффективная мера поддержки граждан.

Ранее сообщалось, что государственные аудиторы собираются проверить госкорпорацию развития "ВЭБ.РФ", АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций", ООО "ВЭБ Венчурс", АО "ДОМ.РФ", АО "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики". Также Счётная палата планирует оценить эффективность использования средств федерального бюджета в внесенных в институты развития "ВЭБ.РФ" и "ДОМ.РФ". В этом году аудиторы должны провести 440 проверок.