"Справедливая Россия" предложила снизить пенсионный возраст

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что его фракция собирается внести в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста до прежнего уровня — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

По словам Миронова, предыдущее правительство, лоббировавшее повышение пенсионного возраста, совершило "очень большую политическую, социальную и экономическую ошибку", которую нужно исправить. "Чем раньше мы её исправим, тем лучше для наших граждан и нашей страны", — уверен политик.

Закон о постепенном повышении пенсионного возраста был принят и подписан президентом Владимиром Путиным в 2018 году. С 2019 года возраст выхода на пенсию начал увеличиваться — по шесть месяцев ежегодно. Рост будет продолжаться такими темпами до тех пор, пока пенсионный возраст для женщин не достигнет 60 лет, для мужчин — 65 лет.

Партия "Справедливая Россия" неоднократно вносила законопроекты о возвращении прежнего пенсионного возраста, но все они были отклонены Госдумой из-за недостаточного количества голосов.

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